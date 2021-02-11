anastasiya_anufr

Анастасия Ануфриева anastasiya_anufranastasiya_anufr
ПРЕДЛАГАЮ свою ПОМОЩЬ в следующем:
✔️Контент-план сториз/постов (день/неделя/месяц) есть цельдостижение результата в 2-3 раза быстрее, поднятие охватов на 20-40%
✔️Упаковка вашего профиля с БЕСПЛАТНОЙ консультацией
оформление шапки, визуала = привлечение аудитории
✔️Сториз-мейкинг
помогу оформить сториз грамотно
✔️Копирайтинг
дам рекомендации по написанию вовлекающих постов
написание постов с 0 (с вас тема/идея, с меня текст)
написание постов с ваших слов
✔️Тайм-менеджмент
организую ваше рабочее время в удобном формате. Календарь всегда будет у вас под рукой, а все рабочие моменты(встречи,звонки,записи) я буду контролировать сама и напоминать о них вам заранее.
выполнение поставленных вами задач (поиск информации, сбор данных, оформление, бронирование и т.д.)
✔️Полное или частичное ведение аккаунта
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