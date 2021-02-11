anastasiya_anufr

ЛИЧНЫЙ АССИСТЕНТ

ПРЕДЛАГАЮ свою ПОМОЩЬ в следующем:

✔️Контент-план сториз/постов (день/неделя/месяц) есть цельдостижение результата в 2-3 раза быстрее, поднятие охватов на 20-40%

✔️Упаковка вашего профиля с БЕСПЛАТНОЙ консультацией

 оформление шапки, визуала = привлечение аудитории

✔️Сториз-мейкинг

помогу оформить сториз грамотно

✔️Копирайтинг

дам рекомендации по написанию вовлекающих постов

написание постов с 0 (с вас тема/идея, с меня текст)

написание постов с ваших слов

✔️Тайм-менеджмент

организую ваше рабочее время в удобном формате. Календарь всегда будет у вас под рукой, а все рабочие моменты(встречи,звонки,записи) я буду контролировать сама и напоминать о них вам заранее.

выполнение поставленных вами задач (поиск информации, сбор данных, оформление, бронирование и т.д.)

✔️Полное или частичное ведение аккаунта

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