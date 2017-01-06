anastasiya_b

Анастасия anastasiya_b

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайнер

Работа в следующих направлениях:

  • Web-дизайн (сайты и мобильные приложения);
  • Дизайн e-mail рассылок;
  • Баннеры;
  • Ретушь фотографий;
  • Иллюстрация
Владение графическими программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Flash.

Отзывы заказчиков

Ovod13
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Работа в фотошопе с несколькими картинками
Анастасия добросовестный и гибкий подрядчик. Выполняет задания очень быстро, вникает в процесс и понимает что хочет заказчик.
Отличный заказчик, всегда находится на связи! Своевременная оплата!
Ответный отзыв
Анимация
нет отзывов
$7/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $100от 10 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $100от 4 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $16от 2 дней
нет рейтинга