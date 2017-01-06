Дизайнер
Работа в следующих направлениях:
- Web-дизайн (сайты и мобильные приложения);
- Дизайн e-mail рассылок;
- Баннеры;
- Ретушь фотографий;
- Иллюстрация
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Анастасия добросовестный и гибкий подрядчик. Выполняет задания очень быстро, вникает в процесс и понимает что хочет заказчик.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда находится на связи! Своевременная оплата!
Анимация
нет отзывов
$7/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $100от 10 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $100от 4 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $16от 2 дней
нет рейтинга