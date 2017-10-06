Анастасия Хижняк anastasiya_hizhnanastasiya_hizhn
25 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Художник/графический дизайнер
Здравствуйте! Я художник и графический дизайнер.
Делаю картины, портреты, иллюстрации, логотипы, визитки и всё подобное качественно и со вкусом.
Владею программами Photoshop, Illustrator.
Рисую так же на холсте, бумаге такими материалами: акварель, масло, акрил, карандаш.
Буду рада сотрудничеству, если Вас заинтересовали мои умения!
Портфолио
- Акварель172 просмотра
- Иллюстрация "попугай"136 просмотров
- Лого попугай177 просмотров
- Обстракция189 просмотров
- Логотип166 просмотров