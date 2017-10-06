anastasiya_hizhn

Анастасия Хижняк anastasiya_hizhn

 
25 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Художник/графический дизайнер

Здравствуйте! Я художник и графический дизайнер.

Делаю картины, портреты, иллюстрации, логотипы, визитки и всё подобное качественно и со вкусом.

Владею программами  Photoshop, Illustrator.

Рисую так же на холсте, бумаге такими материалами: акварель, масло, акрил, карандаш.

Буду рада сотрудничеству, если Вас заинтересовали мои умения!

IllustratorPhotoshop
Портфолио