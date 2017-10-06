Художник/графический дизайнер

Здравствуйте! Я художник и графический дизайнер.

Делаю картины, портреты, иллюстрации, логотипы, визитки и всё подобное качественно и со вкусом.

Владею программами Photoshop, Illustrator.

Рисую так же на холсте, бумаге такими материалами: акварель, масло, акрил, карандаш.

Буду рада сотрудничеству, если Вас заинтересовали мои умения!