Лингвист-переводчик, в 2017 году закончила Гуманитарно-Экономический Институт, по направлению перевод и переводоведение, специальность: лингвист-переводчик по двум языкам. Уже 6 лет занимаюсь репетиторством по английскому, русскому языкам, передаю свой опыт и знания. Также занимаюсь редактурой и корректурой книг, всякого рода литературы, статей. Главным в жизни считаю - самосовершенствование...как в духовном,так и в интеллектуальном плане. Любимые писатели: Ф.М.Достоевский, М.А.Булгаков. С удовольствием берусь за работы об искусстве, музыке, живописи, истории, философии, литературе. Буду рада сотрудничеству! Выполню Ваш заказ быстро и качественно!