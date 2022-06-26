anastasiya_versh

Перевод с английского, испанского на русский

Здравствуйте. Я закончила УрФУ лингвистика бакалавриат в 2014 и магистратуру лингвистики в 2016. с 2014 года работаю лаборантом в комп классе. В 2017 закончила курсы по повышению квалификации по программе "Методика преподавания". А в январе 2021 года закончила курсы тоже по повышении квалификации по программе "Техника перевода и межкультурная коммуникация". Моя дипломная работа была про заголовки иностранной художественной литературы. Я в качестве домашнего задания переводила тексты как экономические, политические и другие. В прошлом году я самостоятельно пыталась переводить художественный текст.