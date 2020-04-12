Эффективные сайты в короткие сроки
Разработка эффективных сайтов от команды профессионалов в короткие сроки.
Мы 8 лет создаем для Вас индивидуальные современные проекты любой сложности!
Мы работаем с Opencart, Joomla и Laravel. Возможны и другие CMS.
Наши цены:
сайт - от 40 тыс. руб.
магазин - от 80 тыс. руб.
Условия:
Оформление договора с ИП
Предоплата от 30% (безнал).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Строительная компания81 просмотр
- Доставка пиццы93 просмотра
- Интернет магазин с конструктором89 просмотров