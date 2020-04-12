Эффективные сайты в короткие сроки

Разработка эффективных сайтов от команды профессионалов в короткие сроки.

Мы 8 лет создаем для Вас индивидуальные современные проекты любой сложности!

Мы работаем с Opencart, Joomla и Laravel. Возможны и другие CMS.

Наши цены:

сайт - от 40 тыс. руб.

магазин - от 80 тыс. руб.

Условия:

Оформление договора с ИП

Предоплата от 30% (безнал).