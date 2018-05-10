anastasiyamin

Анастасия Минакова anastasiyamin

 
30 летРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Начинающий веб дизайнер

Добрый день.

Готова быстро и качественно разработать для вас индивидуальный дизайн сайта с учетом пожеланий клиента. Буду рада сотрудничеству.

Помимо этого занимаюсь иллюстрацией, готова разработать для Вас дизайн персонажа, логотипа или иллюстрации для сайта.

Дизайн сайта
Портфолио
Дизайн сайтов
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$6/час
от $17от 3 дней
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