Начинающий веб дизайнер

Добрый день.

Готова быстро и качественно разработать для вас индивидуальный дизайн сайта с учетом пожеланий клиента. Буду рада сотрудничеству.

Помимо этого занимаюсь иллюстрацией, готова разработать для Вас дизайн персонажа, логотипа или иллюстрации для сайта.