Анастасия Минакова anastasiyaminanastasiyamin
30 летРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Начинающий веб дизайнер
Добрый день.
Готова быстро и качественно разработать для вас индивидуальный дизайн сайта с учетом пожеланий клиента. Буду рада сотрудничеству.
Помимо этого занимаюсь иллюстрацией, готова разработать для Вас дизайн персонажа, логотипа или иллюстрации для сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мастер класс по макияжу144 просмотра
- Музыкальный фестиваль112 просмотров
- Кастинг моделей129 просмотров
- Зактраки и ресторане118 просмотров
- UNO161 просмотр
- Dron.ru121 просмотр
Дизайн сайтов
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