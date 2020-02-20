anastasiyast

Сделаю сайт и дизайн для сайта

Привет!

Меня зовут Анастасия.

Я занимаюсь дизайном и разработкой сайтов на конструкторе Тильда.

Для вас я сделаю прототип и адаптивную дизайн-концепцию в программах Figma и Agobe XD, Photoshop

Что я могу для вас сделать:

✔Сайт-визитку

✔Лендинг(одностраничный сайт)

✔Многостраничный сайт

✔Интернет-магазин

✔Промо сайты

✔Копирование сайта

✔Блог

✔Дизайн в зеро-блоке

Дополнительные услуги:

✔Дизайн визитки

✔Дизайн баннера

✔Только дизайн для сайта(без работы в конструкторе)

Примечания:

✔Прототип сайта и консультация БЕСПЛАТНО!

✔Мне важно чтобы ваш сайт работал и выполнял свои задачи, поэтому не расстаюсь со своими клиентами навсегда

✔Помогаю разобраться с личным кабинетом, вы сможете сами добавлять или менять информацию на вашем сайте

P.S. Цены и время работы индивидуальны, зависят от задачи