anastasiyast

Привет!
Меня зовут Анастасия.
Я занимаюсь дизайном и разработкой сайтов на конструкторе Тильда.
Для вас я сделаю прототип и адаптивную дизайн-концепцию в программах Figma и Agobe XD, Photoshop
Что я могу для вас сделать:
✔Сайт-визитку
✔Лендинг(одностраничный сайт)
✔Многостраничный сайт
✔Интернет-магазин
✔Промо сайты
✔Копирование сайта
✔Блог
✔Дизайн в зеро-блоке
Дополнительные услуги:
✔Дизайн визитки
✔Дизайн баннера
✔Только дизайн для сайта(без работы в конструкторе)
Примечания:
✔Прототип сайта и консультация БЕСПЛАТНО!
✔Мне важно чтобы ваш сайт работал и выполнял свои задачи, поэтому не расстаюсь со своими клиентами навсегда
✔Помогаю разобраться с личным кабинетом, вы сможете сами добавлять или менять информацию на вашем сайте
P.S. Цены и время работы индивидуальны, зависят от задачи