anastassiyakoval

Доброго дня, уважаемые заказчики! Пишу живые тексты, которые мне было бы приятно и интересно читать самой. Имею степень бакалавра по специальности "2 иностранных языка". Свободно владею русским и английским языками. Год назад попробовала себя в копирайтинге и влюбилась в это направление. Ищу интересную работу, о которой, хочется писать. Каждую тему создаю с 0, несмотря на то, что могу писать об этом 10ый раз. Учитываю пожелания заказчиков, а также все внимание направляю на целевую аудиторию.

С уважением, Анастасия Коваль