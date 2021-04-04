anastasya7495

Анастасия Хиль anastasya7495

 
29 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Быстро. Качественно. Недорого

Привет!

Я - увлекающийся и любознательный человек. Пишу живым и понятным читателям языком, поскольку самой не приятно читать неграмотные тексты.

Опыт работы в сфере SMM и рекламы более 2 лет

Услуги:

  • Копирайтер
  • SMM специалист
  • Редактор
  • Дизайнер
  • Журналист
  • Консультация по бесплатному продвижению в соц. сетях
Возможность связи 24/7

Лояльные цены

Навыки :

  • Творческое мышление
  • Соблюдение сроков выполнения заказа
  • Индивидуальный подход к каждому клиент