anastasya7495

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Привет!

Я - увлекающийся и любознательный человек. Пишу живым и понятным читателям языком, поскольку самой не приятно читать неграмотные тексты.

Опыт работы в сфере SMM и рекламы более 2 лет

Услуги:

Копирайтер

SMM специалист

Редактор

Дизайнер

Журналист

Консультация по бесплатному продвижению в соц. сетях

Возможность связи 24/7

Лояльные цены

Навыки :