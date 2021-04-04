anastasya7495

Анастасия Хиль anastasya7495anastasya7495
29 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Быстро. Качественно. Недорого
Привет!
Я - увлекающийся и любознательный человек. Пишу живым и понятным читателям языком, поскольку самой не приятно читать неграмотные тексты.
Опыт работы в сфере SMM и рекламы более 2 лет
Услуги:
- Копирайтер
- SMM специалист
- Редактор
- Дизайнер
- Журналист
- Консультация по бесплатному продвижению в соц. сетях
Лояльные цены
Навыки :
- Творческое мышление
- Соблюдение сроков выполнения заказа
- Индивидуальный подход к каждому клиент
Действие аккаунта приостановлено!