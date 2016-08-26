anastasya_pnmr

Графический дизайнер. Портфолио здесь http://anastasyaponomareva.ru/

Изготовлю для Вас персональный, индивидуальный дизайн-макет:

- визитки;

- флаера;

- листовки;

- буклета;

- календаря;

- открытки;

- плаката;

- каталога;

- портфолио;

- обложки для диска;

- сертификата;

- свадебные книги;

- логотипа;

- коллажа;

- баннера;

- растяжки;

- штендера;

- щита;

- макет для сувенирной продукции;

- и прочей рекламной продукции.

От самого маленького до самого большого!

От самого простого до самого изысканного!

Сжатые сроки, индивидуальный подход.

В сфере графического дизайна работаю более трех.