anastasya_pnmr

Графический дизайнер. Портфолио здесь http://anastasyaponomareva.ru/
Изготовлю для Вас персональный, индивидуальный дизайн-макет:
- визитки;
- флаера;
- листовки;
- буклета;
- календаря;
- открытки;
- плаката;
- каталога;
- портфолио;
- обложки для диска;
- сертификата;
- свадебные книги;
- логотипа;
- коллажа;
- баннера;
- растяжки;
- штендера;
- щита;
- макет для сувенирной продукции;
- и прочей рекламной продукции.
От самого маленького до самого большого!
От самого простого до самого изысканного!
Сжатые сроки, индивидуальный подход.
В сфере графического дизайна работаю более трех.
Действие аккаунта приостановлено!