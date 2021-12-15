anastazysh

Создание презентаций от концепта до реализации

Привет, я Анастасия! Занимаюсь разработкой презентаций с помощью таких ресурсов, как Power Point и Canva.

Создаю презентации по вашей теме. Всё наполнение, дизайн и текст обговаривается лично в процессе работы

У меня есть опыт создания презентаций в различных стилях.

Преимущества сотрудничества именно со мной:

-стоимость услуг ниже средней по рынку >> экономия Ваших личных средств без потери времени.

-Срок выполнения от 2х дней.

Формат сотрудничества:

-обсуждаем детали заказа по телефону, WhatsApp или удобном для Вас мессенджере

-внесение 50% предоплаты

-отправление половины готовой работы на Вашу почту

-обсуждаем корректировки (если такие нужны)

-внесение оставшихся 50% от итоговой стоимости

-отправка готовой работы в удобном для Вас формате(PDF, PowerPoint)

** cтоимость работы может варьироваться от объёма работы

**оплата tinkoff/ сбербанк