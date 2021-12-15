anastazysh

Привет, я Анастасия! Занимаюсь разработкой презентаций с помощью таких ресурсов, как Power Point и Canva.
Создаю презентации по вашей теме. Всё наполнение, дизайн и текст обговаривается лично в процессе работы
У меня есть опыт создания презентаций в различных стилях.
Преимущества сотрудничества именно со мной:
-стоимость услуг ниже средней по рынку >> экономия Ваших личных средств без потери времени.
-Срок выполнения от 2х дней.
Формат сотрудничества:
-обсуждаем детали заказа по телефону, WhatsApp или удобном для Вас мессенджере
-внесение 50% предоплаты
-отправление половины готовой работы на Вашу почту
-обсуждаем корректировки (если такие нужны)
-внесение оставшихся 50% от итоговой стоимости
-отправка готовой работы в удобном для Вас формате(PDF, PowerPoint)
** cтоимость работы может варьироваться от объёма работы
**оплата tinkoff/ сбербанк