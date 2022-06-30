anastbondareva

Анастасия Бондарева anastbondareva

 
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Руководитель hr-отдела
  • Построение работы HR-отдела
  • Оценка эффективности работы персонала
  • Разработка системы мотивации сотрудников
  • Внедрение новых процессов для оперативного и качественного закрытия вакансий всех уровней в кратчайшие сроки
  • Составление внутреннего регламента документации , должностных инструкций
  • Составление эффективной рекламной компании .
  • Построение взаимодействий с сторонними организациями (кадровыми представителями из других городов )
  • Разработка планов по запуску новых проектов