anastbondareva

Анастасия Бондарева anastbondarevaanastbondareva
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Руководитель hr-отдела
- Построение работы HR-отдела
- Оценка эффективности работы персонала
- Разработка системы мотивации сотрудников
- Внедрение новых процессов для оперативного и качественного закрытия вакансий всех уровней в кратчайшие сроки
- Составление внутреннего регламента документации , должностных инструкций
- Составление эффективной рекламной компании .
- Построение взаимодействий с сторонними организациями (кадровыми представителями из других городов )
- Разработка планов по запуску новых проектов
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