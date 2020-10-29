anasteysha_l

SMM специалист | Копирайтер | Ретушер фотографий

Если вы: • не знаете как продавать свой товар в соц. сетях • не умеете привлекать новых клиентов используя свой аккаунт. • не можете найти время или способности вести страницу регулярно. Тогда в вашей команде не хватает такого человека, как я.

Обо мне

Любкина Анастасия

Опыт работы в сфере SMM: 1,5 года

Образование: среднее общее

Навыки в сфере SMM

⁃ Профессиональное ведение профиля в соц. сетях

⁃ Написание текстов по всем правилам копирайтинга

⁃ Разработка и оформление контент плана для постов и сторис в соответствии с вашей тематикой и интересами ЦА

⁃ Создаю визуал, который реально продаёт

(по всем трендам 2020 г.)

⁃ Владею навыками обработки в PicsArt и Photoshop

⁃ Продвижение в соц. сетях через рекламу у блогеров(есть собственный каталог проверенных блогеров для рекламы)

⁃ Настройка таргетированной рекламы.

Средняя стоимость клика от 0,5 до 3,5 руб. (в зависимости от тематики)

- Настройка с рекламного кабинета в Фэйсбук ⁃ Работа с холодной аудиторией: её «прогрев» и закрытые на продажи.

Личные качества

1. Без проблем нахожу контакт с разными людьми

2. Всегда довожу дело до конца

3. Легко адаптируюсь к новым условиям труда 4. Работу всегда выполняю в нужный срок

Контакты

Почта: [email protected]

Номер для звонков/WhatsApp/Telegram: +79028100156