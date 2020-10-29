anasteysha_l

Если вы: • не знаете как продавать свой товар в соц. сетях • не умеете привлекать новых клиентов используя свой аккаунт. • не можете найти время или способности вести страницу регулярно. Тогда в вашей команде не хватает такого человека, как я.
Обо мне
Любкина Анастасия
Опыт работы в сфере SMM: 1,5 года
Образование: среднее общее
Навыки в сфере SMM
⁃ Профессиональное ведение профиля в соц. сетях
⁃ Написание текстов по всем правилам копирайтинга
⁃ Разработка и оформление контент плана для постов и сторис в соответствии с вашей тематикой и интересами ЦА
⁃ Создаю визуал, который реально продаёт
(по всем трендам 2020 г.)
⁃ Владею навыками обработки в PicsArt и Photoshop
⁃ Продвижение в соц. сетях через рекламу у блогеров(есть собственный каталог проверенных блогеров для рекламы)
⁃ Настройка таргетированной рекламы.
Средняя стоимость клика от 0,5 до 3,5 руб. (в зависимости от тематики)
- Настройка с рекламного кабинета в Фэйсбук ⁃ Работа с холодной аудиторией: её «прогрев» и закрытые на продажи.
Личные качества
1. Без проблем нахожу контакт с разными людьми
2. Всегда довожу дело до конца
3. Легко адаптируюсь к новым условиям труда 4. Работу всегда выполняю в нужный срок
Контакты
Почта: [email protected]
Номер для звонков/WhatsApp/Telegram: +79028100156