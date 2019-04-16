anastia_sia

Грамотный копирайтинг

Приветствую всех зашедших на мою страничку! Я Анастасия, занимаюсь фрилансом уже более двух лет. Основное мое призвание - это тексты! Пишу на разную тематику, в том числе рекламные и продающие статьи со вставкой ключевых слов (SEO), для лендинга, пресс-релизы, коммерческие предложения.Если у вас уже есть пример готовой статьи, но она "сыровата", отредактирую, "доведу до ума", перепишу до уникальности (корретировка, рерайт). Также смогу помочь в заполнении карточек товара на сайт, обработаю несложные изображения в фоторедакторе.Имею высшее образование по специальности менеджмент рекламы, поэтому интересуюсь интернет-маркетингом и нарабатываю в нем опыт (контекстная реклама, SMM, SEO).Мои сильные качества: быстрая обучаемость, ответственность, креативность.Мое хобби это моя работа, поэтому с удовольствием трачу на нее большую часть личного времени, всегда готова к выполнению новых заданий!Работая со мной, Вы гарантировано получаете качественную и выполненную в срок работу!Навыки в программах: Microsoft Office, Adobe (Photoshop, Lightroom), cервисы для работы с текстами на Advego.ru, Text.ru, Главред.Знание языков: русский, украинский-свободно, английский- базовый.