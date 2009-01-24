Логотипы, фирменный стиль, иллюстрация

Павловская Анастасия Валерьевна

Графический дизайнер

С 1996 г по наст. время работаю в РА СОЛИСТ

За это время:

выросла внутри компании от фрилансера до арт-директора

Заработала более 20 разных дипломов (Московский фестиваль рекламы,

Киевский фестиваль рекламы, Дизайн и Реклама, Профи, Идея и т.д.)

В 2007 году стала финалистом конкурса EULDA 2007(Лучшие знаки Европы)

Дважды становилась финалистом конкурса "Виктория"

Шорт-лист Клуба арт-директоров

Курсы повышения квалификации:

Британская школа графического дизайна "Типографика" Максима Жукова

Зимняя школа графического дизайна (ВАШГД)

1994-1996

МОСПРОЕКТ-1,мастерская 18

1994-1996

Периодическое сотрудничество с издательствами (в частности, с издательским

домом "Дрофа") в качестве иллюстратора.

1988-1994

МАРХИ(Московский архитектурный институт), факультет ЖОС (Жилищное

и общественное строительство), группа Б.Г. Бархина, красный диплом

Векторная графика, знаки и логотипы, фирменные стили, сложные брошюры и

открытки. Рисую от руки,смешанная техника, графика, пластилин,аппликация.