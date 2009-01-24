Анастасия Павловская anastpavlovanastpavlov
Павловская Анастасия Валерьевна
Графический дизайнер
С 1996 г по наст. время работаю в РА СОЛИСТ
За это время:
выросла внутри компании от фрилансера до арт-директора
Заработала более 20 разных дипломов (Московский фестиваль рекламы,
Киевский фестиваль рекламы, Дизайн и Реклама, Профи, Идея и т.д.)
В 2007 году стала финалистом конкурса EULDA 2007(Лучшие знаки Европы)
Дважды становилась финалистом конкурса "Виктория"
Шорт-лист Клуба арт-директоров
Курсы повышения квалификации:
Британская школа графического дизайна "Типографика" Максима Жукова
Зимняя школа графического дизайна (ВАШГД)
1994-1996
МОСПРОЕКТ-1,мастерская 18
1994-1996
Периодическое сотрудничество с издательствами (в частности, с издательским
домом "Дрофа") в качестве иллюстратора.
1988-1994
МАРХИ(Московский архитектурный институт), факультет ЖОС (Жилищное
и общественное строительство), группа Б.Г. Бархина, красный диплом
Векторная графика, знаки и логотипы, фирменные стили, сложные брошюры и
открытки. Рисую от руки,смешанная техника, графика, пластилин,аппликация.
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