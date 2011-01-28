Adobe Photoshop, PageMaker, Corel Suite, InDesign, Adobe Dreamweaver, Adobe

Образование

1999-2006, Российско–Таджикский Славянский университет, факультет журналистики: диплом

"Кафтар", Flash - курсы: сертификат

CADA, HTML -курсы: сертификат

Квалификация работы

ООО «Promotion» - верстальщик/дизайнер/копирайтер

• Верстка книг, журналов брошюр

• Создание текстов для сайтов, разработанных компанией

• Создание макетов мелкой полиграфической продукции (календарей, визиток)

• Разработка фирменного стиля.

• Правка и редактирование текстов.

Газета «ASIA - plus», журналист/ответственный секретарь

(Душанбе, Таджикистан)

• проводила анализ новостей и мероприятий в сферах общественной жизни, науки и культуры и подготавливала соответствующие материалы;

• еженедельная подготовка фотографий и создание коллажей для выпуска газеты;

• выполнение и наблюдение проблем еженедельной газеты, включая создание макета газеты, согласование готового макета с редактором;

• осуществление обязанностей фотографа - репортера.

Газета “Досуг” – офис-менеджер/администратор/ журналист/выпускающий редактор/ верстальщик/дизайнер (Душанбе, Таджикистан)

• отвечала за управление офисом, включая координацию действий подчиненного штата;

• отслеживала еженедельно проблемы газеты, начинающиеся от компиляции, до печати;

• создавала и модифицировала статьи, найденные в Интернете к условиям Таджикистана;

• верстала макет газеты, в котором использовала подготовленные статьи, фотографии.

Информационное агенство "Авеста" - журналист/дизайнер/модератор

сайта (Душанбе, Таджикистан)

• собирала и подготавливала новостные материалы по разделам "Наука" и "Культура";

• ежедневноподготавливала новостные материалы;

• осуществляла функцию модератора на веб-странице ИА "Авеста";

• своевременно обновляла новости на веб-странице.

InterCom, дизайнер/глава офиса/администратор (Душанбе, Таджикистан)

• осуществляла функции компьютерного дизайнера и печатника (сдавала книги, открытки, свидетельства, приглашения, фотографии);

• договаривалась с клиентами об оплате услуг;

• осуществляла функции менеджера;

• сдавала еженедельные и ежемесячные отчеты Управляющему Менеджеру.

Tajikistan Gateway, журналист/дизайнер

• сбор и подготовка информационных обзоров по науке и культуре;

• принимала участие в создании сайта;

• переводила собранный материал на английский язык.

Научные работы и исследования:

Сравнительный анализ дизайна и верстки газет в Таджикистане и России (Российско-Таджикский Славянский университет, 2006)

Компьютерные знания:

MS Windows 95/98/2000/XP/Vista, MS Word, Power Point, Adobe Photoshop, PageMaker, Corel Suite, InDesign, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, HTML, Обработка фотографий