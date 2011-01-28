Образование
1999-2006, Российско–Таджикский Славянский университет, факультет журналистики: диплом
"Кафтар", Flash - курсы: сертификат
CADA, HTML -курсы: сертификат
Квалификация работы
ООО «Promotion» - верстальщик/дизайнер/копирайтер
• Верстка книг, журналов брошюр
• Создание текстов для сайтов, разработанных компанией
• Создание макетов мелкой полиграфической продукции (календарей, визиток)
• Разработка фирменного стиля.
• Правка и редактирование текстов.
Газета «ASIA - plus», журналист/ответственный секретарь
(Душанбе, Таджикистан)
• проводила анализ новостей и мероприятий в сферах общественной жизни, науки и культуры и подготавливала соответствующие материалы;
• еженедельная подготовка фотографий и создание коллажей для выпуска газеты;
• выполнение и наблюдение проблем еженедельной газеты, включая создание макета газеты, согласование готового макета с редактором;
• осуществление обязанностей фотографа - репортера.
Газета “Досуг” – офис-менеджер/администратор/ журналист/выпускающий редактор/ верстальщик/дизайнер (Душанбе, Таджикистан)
• отвечала за управление офисом, включая координацию действий подчиненного штата;
• отслеживала еженедельно проблемы газеты, начинающиеся от компиляции, до печати;
• создавала и модифицировала статьи, найденные в Интернете к условиям Таджикистана;
• верстала макет газеты, в котором использовала подготовленные статьи, фотографии.
Информационное агенство "Авеста" - журналист/дизайнер/модератор
сайта (Душанбе, Таджикистан)
• собирала и подготавливала новостные материалы по разделам "Наука" и "Культура";
• ежедневноподготавливала новостные материалы;
• осуществляла функцию модератора на веб-странице ИА "Авеста";
• своевременно обновляла новости на веб-странице.
InterCom, дизайнер/глава офиса/администратор (Душанбе, Таджикистан)
• осуществляла функции компьютерного дизайнера и печатника (сдавала книги, открытки, свидетельства, приглашения, фотографии);
• договаривалась с клиентами об оплате услуг;
• осуществляла функции менеджера;
• сдавала еженедельные и ежемесячные отчеты Управляющему Менеджеру.
Tajikistan Gateway, журналист/дизайнер
• сбор и подготовка информационных обзоров по науке и культуре;
• принимала участие в создании сайта;
• переводила собранный материал на английский язык.
Научные работы и исследования:
Сравнительный анализ дизайна и верстки газет в Таджикистане и России (Российско-Таджикский Славянский университет, 2006)
Компьютерные знания:
MS Windows 95/98/2000/XP/Vista, MS Word, Power Point, Adobe Photoshop, PageMaker, Corel Suite, InDesign, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, HTML, Обработка фотографий