Копирайтер со стажем

Здравствуйте! Приветствую Вас на своем аккаунте в Веблансер.нет.

Занимаюсь копирайтингом уже 8 лет, соблюдаю сроки и условия ТЗ. Стараюсь максимально соответствовать требованиям заказчика. Не пугайтесь статусу "Новичок" в аккаунте, в данный момент я пробую себя на разных платформах. Благодарю за внимание.