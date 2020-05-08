Копирайтер со стажем
Здравствуйте! Приветствую Вас на своем аккаунте в Веблансер.нет.
Занимаюсь копирайтингом уже 8 лет, соблюдаю сроки и условия ТЗ. Стараюсь максимально соответствовать требованиям заказчика. Не пугайтесь статусу "Новичок" в аккаунте, в данный момент я пробую себя на разных платформах. Благодарю за внимание.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга