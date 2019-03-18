anatakulinin

Анатолий anatakulinin

 
79 летРоссия/Химки
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Мудрость - это знание помноженное на опыт.

1961- 1965          Ленинградский электротехнический институт Факультет автоматики и вычислительной техники. Специализация – Вычислительные машины и устройства. Диплом инженера-электрика

1970-1973           Ленинградский финансово-экономический институт. Аспирантура.  Степень к.э.н., по специальности "Экономика промышленности".

1978 -1979          Докторантура в Высшей школе планирования и статистики, г. Варшава, Польша (Doktor habilitowany nauk ekonomicznych)

2000      Действительный Член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук

Портфолио