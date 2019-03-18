Мудрость - это знание помноженное на опыт.

1961- 1965 Ленинградский электротехнический институт Факультет автоматики и вычислительной техники. Специализация – Вычислительные машины и устройства. Диплом инженера-электрика

1970-1973 Ленинградский финансово-экономический институт. Аспирантура. Степень к.э.н., по специальности "Экономика промышленности".

1978 -1979 Докторантура в Высшей школе планирования и статистики, г. Варшава, Польша (Doktor habilitowany nauk ekonomicznych)

2000 Действительный Член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук