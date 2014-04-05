Профессиональное создание. Уникальный дизайн. Сайт в ТОП в за 2 мес.

ЗАНИМАЮСЬ:

1) Созданием и продвижением сайтов под ключ любой сложности:

- Визитка;

- Корпоративный;

- Интернет-магазин;

2) Большой опыт верстки, программирования скриптов(PHP,JavaScript,jQuery,), а так же работы с реляционными БД(MySQL)

3) Дизайн сайта всегда уникальный(никогда не использую шаблоны)

4) Продвижение сайта в ТОП за 2 мес. Если в течение 2-х месяцев сайт по каким то причинам не поднялся на 1-ую страницу поисковой системы - возврат денег.