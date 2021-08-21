anatoliiizy

Анатолий Кириленко anatoliiizyanatoliiizy
26 летМолдова/Кишинев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб дизайн
Привет!
Меня зовут Анатолий и я веб-дизайнер!
Работал в фирме, но недавно решил работать на себя.
Решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Моя цель: Чтобы каждый клиент был доволен и получил качественную работу.
1. Со мной удобно и просто работать.
2. Гарантирую выполнение работ.
3. Только качественно и в срок.
4. Все вправки бесплатные.
Процесс выполнения работы:
1. Оценка
2. Выполнение
3. Проверка
4. Оплата
5. Передача выполненной работы
Ответственность:
1. Готов уже приступить.
2. Не нарушаю сроков.
3. Всегда доделываю до конца.
Связь:
@mail - [email protected]
Telegram - +37376726633