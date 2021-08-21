anatoliiizy

Веб дизайн

Привет!

Меня зовут Анатолий и я веб-дизайнер!

Работал в фирме, но недавно решил работать на себя.

Решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Моя цель: Чтобы каждый клиент был доволен и получил качественную работу.

1. Со мной удобно и просто работать.

2. Гарантирую выполнение работ.

3. Только качественно и в срок.

4. Все вправки бесплатные.

Процесс выполнения работы:

1. Оценка

2. Выполнение

3. Проверка

4. Оплата

5. Передача выполненной работы

Ответственность:

1. Готов уже приступить.

2. Не нарушаю сроков.

3. Всегда доделываю до конца.

Связь:

@mail - [email protected]

Telegram - +37376726633