Специализируюсь на хозяйственном, корпоративном, гражданском, семейном, налоговом, административном праве
Предоставляемые услуги:
Подготовка и разработка договоров, подготовка претензий, исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб, заявлений, запросов в правоохранительные органы, органы государственной исполнительной службы и другие государственные органы;
Практикующий юрист со стажем работы на крупных предприятиях и с частными лицами.
Адрес электронной почты: [email protected]
skype tolikostir