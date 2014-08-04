Специализируюсь на хозяйственном, корпоративном, гражданском, семейном, налоговом, административном праве

Предоставляемые услуги:

Подготовка и разработка договоров, подготовка претензий, исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб, заявлений, запросов в правоохранительные органы, органы государственной исполнительной службы и другие государственные органы;

Практикующий юрист со стажем работы на крупных предприятиях и с частными лицами.

Адрес электронной почты: [email protected]

skype tolikostir