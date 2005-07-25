Перепечатка текста, Копирайтинг.
Выполняю перепечатку текста с текстовых документов, сканов, изображений, аудио и видеозаписей в формате Word. Исправляю и адаптирую перевод с сайтов, изображений (переводчик google и Яндекс). Исправлю текст на орфографию и пунктуацию. Дополню или напишу статью, сочинение, эссе.
Любая работа тщательно обговаривается, учитываются все пожелания, так же с возможностью последующего исправления. Выполняю заказы в назначенный срок, всегда на связи и готова к новым предложениям.
Для заказа необходимо:
документ/файл на почту
указать все требования и пожелания
обговорить сроки
Объём услуги в Kwork: 500 знаков.