Копирайтинг , рерайтинг, работа с клиентами,а так же оператором call-центра

Ревина Анна Александровнад\р 30.09.1986г, конт. Тел.89303572528, 89203522064, 89806950725почта [email protected] , скайп svaruha2образование высшее годы учебы:с 2006г.-2010г. Владимирский Юридический Институт ФСИНфилиал г. Ивановос 2004г.-2006г. Ивановский Юридический колледжс 1993г.-2004г. Общеобразовательная школа Ивановская обл.поселок Лух годы работы:с февраль 2014г. - декабрь 2014г. ИП работа в сфере арендыжильяДолжностные обязанности: холодные звонки, заключениедоговоров, общение с клиентами, поиск и распространение информации в интернете. С октябрь 2013г. - январь 2014г. Ивановский центр арендыжилья, должность менеджер по работе с клиентами.Должностные обязанности: холодные звонки, заключениедоговоров, общение с клиентами, поиск и распространение информации в интернете. С июнь 2013г. – сентябрь 2013г. Оператор колл-центра Такси СМС город МоскваДолжностные обязанности : работа в системе, консультацииклиентов, подсчет стоимости поездки, решение конфликтных ситуаций. С июнь 2010г. - май 2013г. Центр оконных технологийИвановская обл. город Кинешма, должность

менеджер по работе с клиентамиДолжностные обязанности: общение с клиентами, заключениедоговоров, презентация товара. Цель: работа в интересной компании с перспективой ростазаработной платы. Мои навыки: работа в специализированных системах, знаниеофисных программ, работа с интернетом и поиском информации. Мои качества: активность, позитивныйнастрой, нацеленность на результат,

ответственность и пунктуальность. Готова работать много и продуктивно.