Портал Biznesbomba.ru — специалист по SMM (январь 2012 по май 2012)
• Контент-сопровождение и продвижение групп и страниц в социальных сетях:
http://vk.com/biznesbomba, http://vk.com/biznesbomba_ru, http://vk.com/bb_events, http://vk.com/club30282549, http://www.facebook.com/Biznesbomba
• Продвижение в Twitter, в том числе проведение репортажей с мероприятий twitter.com/#!/Biznesbomba
• Подготовка статей и новостей для портала www.biznesbomba.ru
• Администрирование сайта bewoman.ru
Свердловская филармония – редактор отдела маркетинга (с мая 2011 по ноябрь 2012) — www.sgaf.ru
• Ведение сайта (www.sgaf.ru, www.sgafest.ru). Сейчас ведется разрботка новых сайтов для фестивалей и исполнителей.
• Разработка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Вконтакте и Facebook
• Работа с группой филармонии Вконтакте (http://vk.com/filarmonia)
• Работа с блогами: жж и twitter (twitter.com/#!/sgaf_twi)
• Работа с текстами
ТитанСофт — Контент-менеджер (с августа 2009 по март 2010) — www.titansoft.ru
• Наполнение сайтов
• Разработка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Begun, Google Adwords (общение с клиентом, ведение документации, в том числе отчетов для Яндекса, разработка и ведение рекламной кампании – побор слов, оценка бюджета, подготовка объявлений, контроль, оценка эффективности).
• Написание коммерческих статей, пресс-релизов и сео-текстов (примеры сео-текстов в приложенных к письму файлах)
СКБ Контур — Специалист по мониторингу и Интернет-маркетингу (с декабря 2008 по февраль 2009)
• Мониторинг и анализ сайтов конкурентов и партнеров (рекламные акции конкурентов, прозвон конкурентов и партнеров, подготовка отчетов для разработки стратегии продвижения в различных регионах)
• Продвижение в Internet (работа с форумами, блогерами, СМИ)
• Ведение рекламных кампаний в системе Яндекс.Директ
СКБ Контур — Администратор сайта (с февраля 2008 по декабрь 2008) — www.skbkontur.ru , kontur-extern.ru, seminar.skbkontur.ru, kontur-inside.ru
• Наполнение сайта информацией
• Продвижение в Internet: работа с контентом, изображениями, рассылка пресс-релизов, каталоги сайтов и т.д.
• Ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ
Образование
Уральский государственный университет им. Горького
Факультет журналистики, специальность менеджмент, маркетинг, реклама в СМИ (2004 — 2009)
Ключевые навыки
Информационное сопровождение:
• Размещение информации на сайте (внесение необходимых корректировок, редактирование фотографий, публикация).
• Редактирование и рерайт статей.
• Написание статей и новостей.
Контекстная реклама:
• Подбор или корректировка ключевых слов.
• Разработка объявлений.
• Ежедневный контроль позиций и расходования бюджета.
• Ежемесячный отчет.
Поисковая оптимизация:
• Подбор ключевых слов, по которым будет происходить продвижение в поисковых системах.
• Работа с коммерческими текстами на сайте, в том числе главной страницей («подгонка» под ключевые слова).
• Подготовка поисковых текстов.
• Размещение информации о компании и сайте на сторонних ресурсах (каталоги, поисковые системы, тематические ресурсы).
Общие работы по сайту:
• Ежемесячный отчет по результатам работы.
• Отчет по статистике посещаемости сайта.
• Внесение рекомендаций по улучшению сайта: сервисы, удобство использования, разделы.