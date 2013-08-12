Контент-сопровождение, копирайтинг, SMM

Портал Biznesbomba.ru — специалист по SMM (январь 2012 по май 2012)

• Контент-сопровождение и продвижение групп и страниц в социальных сетях:

http://vk.com/biznesbomba, http://vk.com/biznesbomba_ru, http://vk.com/bb_events, http://vk.com/club30282549, http://www.facebook.com/Biznesbomba

• Продвижение в Twitter, в том числе проведение репортажей с мероприятий twitter.com/#!/Biznesbomba

• Подготовка статей и новостей для портала www.biznesbomba.ru

• Администрирование сайта bewoman.ru

Свердловская филармония – редактор отдела маркетинга (с мая 2011 по ноябрь 2012) — www.sgaf.ru

• Ведение сайта (www.sgaf.ru, www.sgafest.ru). Сейчас ведется разрботка новых сайтов для фестивалей и исполнителей.

• Разработка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Вконтакте и Facebook

• Работа с группой филармонии Вконтакте (http://vk.com/filarmonia)

• Работа с блогами: жж и twitter (twitter.com/#!/sgaf_twi)

• Работа с текстами

ТитанСофт — Контент-менеджер (с августа 2009 по март 2010) — www.titansoft.ru

• Наполнение сайтов

• Разработка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Begun, Google Adwords (общение с клиентом, ведение документации, в том числе отчетов для Яндекса, разработка и ведение рекламной кампании – побор слов, оценка бюджета, подготовка объявлений, контроль, оценка эффективности).

• Написание коммерческих статей, пресс-релизов и сео-текстов (примеры сео-текстов в приложенных к письму файлах)

СКБ Контур — Специалист по мониторингу и Интернет-маркетингу (с декабря 2008 по февраль 2009)

• Мониторинг и анализ сайтов конкурентов и партнеров (рекламные акции конкурентов, прозвон конкурентов и партнеров, подготовка отчетов для разработки стратегии продвижения в различных регионах)

• Продвижение в Internet (работа с форумами, блогерами, СМИ)

• Ведение рекламных кампаний в системе Яндекс.Директ

СКБ Контур — Администратор сайта (с февраля 2008 по декабрь 2008) — www.skbkontur.ru , kontur-extern.ru, seminar.skbkontur.ru, kontur-inside.ru

• Наполнение сайта информацией

• Продвижение в Internet: работа с контентом, изображениями, рассылка пресс-релизов, каталоги сайтов и т.д.

• Ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ

Образование

Уральский государственный университет им. Горького

Факультет журналистики, специальность менеджмент, маркетинг, реклама в СМИ (2004 — 2009)

Ключевые навыки

Информационное сопровождение:

• Размещение информации на сайте (внесение необходимых корректировок, редактирование фотографий, публикация).

• Редактирование и рерайт статей.

• Написание статей и новостей.

Контекстная реклама:

• Подбор или корректировка ключевых слов.

• Разработка объявлений.

• Ежедневный контроль позиций и расходования бюджета.

• Ежемесячный отчет.

Поисковая оптимизация:

• Подбор ключевых слов, по которым будет происходить продвижение в поисковых системах.

• Работа с коммерческими текстами на сайте, в том числе главной страницей («подгонка» под ключевые слова).

• Подготовка поисковых текстов.

• Размещение информации о компании и сайте на сторонних ресурсах (каталоги, поисковые системы, тематические ресурсы).

Общие работы по сайту:

• Ежемесячный отчет по результатам работы.

• Отчет по статистике посещаемости сайта.

• Внесение рекомендаций по улучшению сайта: сервисы, удобство использования, разделы.