WebDesign, Landing-page, дизайн адаптивов. Мой дизайн работает на вас!

✍ Мои навыки и умения:

• Разработка дизайна Landing-page.

• Дизайн сайта, с ТЗ или без.

• Редизайн сайта.

• Профессиональный и индивидуальный подход к вашим заметкам и пожеланиям.

⌛ График работы:

• Разработаю дизайн адаптивов под мобильную и/или планшетную версию вашего сайта бесплатно.

• Вношу поправки по вашему требованию бесплатно, ко всем просьбам отношусь с вниманием и пониманием.

• Работаю в любое время и если требуется , готов уйти в ночной режим (ведь у меня есть кофе☕).

❗ Я Андрей, привет!

С детства увлекался всяким разным творчеством, совсем недавно для себя открыл для себя такое замечательное дело как дизайн. Да , я новичок, учусь дизайну, смотрю и читаю про дизайн. С радостью возьмусь за работу и с радостью её выполню!

📞Контакты:

• Вконтакте: https://vk.com/id135207356

• WhatsApp: +7(915)940-04-56.

• Viber: +7(915)940-04-56.

• E-mail: [email protected]

• Telegram: @deadlyFirefly

• Личные сообщения на Weblancer.