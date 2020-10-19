✍ Мои навыки и умения:
• Разработка дизайна Landing-page.
• Дизайн сайта, с ТЗ или без.
• Редизайн сайта.
• Профессиональный и индивидуальный подход к вашим заметкам и пожеланиям.
⌛ График работы:
• Разработаю дизайн адаптивов под мобильную и/или планшетную версию вашего сайта бесплатно.
• Вношу поправки по вашему требованию бесплатно, ко всем просьбам отношусь с вниманием и пониманием.
• Работаю в любое время и если требуется , готов уйти в ночной режим (ведь у меня есть кофе☕).
❗ Я Андрей, привет!
С детства увлекался всяким разным творчеством, совсем недавно для себя открыл для себя такое замечательное дело как дизайн. Да , я новичок, учусь дизайну, смотрю и читаю про дизайн. С радостью возьмусь за работу и с радостью её выполню!
📞Контакты:
• Вконтакте: https://vk.com/id135207356
• WhatsApp: +7(915)940-04-56.
• Viber: +7(915)940-04-56.
• E-mail: [email protected]
• Telegram: @deadlyFirefly
• Личные сообщения на Weblancer.
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