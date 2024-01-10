Здравствуйте! Меня зовут Аня. И я графический дизайнер/ веб-дизайнер.
Готова воплотить вашу идею в реальность.
Дизайн – это мое хобби, это то, что мне нравится и чем я живу уже долгое время.
Владею такими программами: Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Tilda.
На данный момент учусь в магистратуре по специальности "Графический дизайнер". Дополнительно прошла онлайн обучение в 4 школах: Sovascholl, Pixel, Нетология, Diskill.
В дизайне с 2021 года.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- JOURNEY TO OUTER SPACE1 просмотр