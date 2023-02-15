Дизайнер інтер'єру

Пропоную послуги дизайнера інтер’єру, а саме:

-Підбір колірної палітри

-Створення концепт-борду

-Технічна частина – повний комплекс креслень по об’єкту, що включає в себе обміний план, плани демонтежу, монтажу, перепланування, розташування меблів, сантехнічного обладнання, електрики, стелі та освітлення.

-Планувальне рішення (2-3 варіанти)

-Креслення меблів під індивідуальне замовлення

-Підбір і розкладка оздоблювальних матеріалів

-Підбір меблів. Підбір декору та аксесуарів

-Ескізна 3D візуалізація

Дизайн-проєкт може бути в повному обсязі, або частковий.

Також є послуга авторського супроводу та комплектації об’єкта.

https://anndesign.com.ua

anndesign.com.ua (https://anndesign.com.ua/)

Дизайн інтер'єру в Києві | AND

Затишний і функціональний простір для Вас. Супроводження на всіх етапах ремонту