Пропоную послуги дизайнера інтер’єру, а саме:
-Підбір колірної палітри
-Створення концепт-борду
-Технічна частина – повний комплекс креслень по об’єкту, що включає в себе обміний план, плани демонтежу, монтажу, перепланування, розташування меблів, сантехнічного обладнання, електрики, стелі та освітлення.
-Планувальне рішення (2-3 варіанти)
-Креслення меблів під індивідуальне замовлення
-Підбір і розкладка оздоблювальних матеріалів
-Підбір меблів. Підбір декору та аксесуарів
-Ескізна 3D візуалізація
Дизайн-проєкт може бути в повному обсязі, або частковий.
Також є послуга авторського супроводу та комплектації об’єкта.
anndesign.com.ua (https://anndesign.com.ua/)
Дизайн інтер'єру в Києві | AND
Затишний і функціональний простір для Вас. Супроводження на всіх етапах ремонту
- Дизайн-проект "Київський маєток"7 просмотров