администрирование

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Предлагаю вам свои услуги:

- администрирование групп в соц. сетях;

- размещение текстов, постов, заметок;

- работа с отзывами и комментариями;

- создание тем, опросов, голосований;

- привлечение пользователей в группы.

Возможна работа с текстами, написание рефератов.

Образование: Менеджер.

Основное место работы: заведующий отделом электронных услуг библиотеки. В данный момент нахожусь в декрете, свободна от основной работы.

С удовольствием откликнусь на ваши предложения.