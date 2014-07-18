администрирование
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Предлагаю вам свои услуги:
- администрирование групп в соц. сетях;
- размещение текстов, постов, заметок;
- работа с отзывами и комментариями;
- создание тем, опросов, голосований;
- привлечение пользователей в группы.
Возможна работа с текстами, написание рефератов.
Образование: Менеджер.
Основное место работы: заведующий отделом электронных услуг библиотеки. В данный момент нахожусь в декрете, свободна от основной работы.
С удовольствием откликнусь на ваши предложения.
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