Web developer

Здравствуйте и добро пожаловать в мой профиль

Я веб-разработчик. Во всех моих приложениях моя цель номер один – писать масштабируемые и управляемые данными продукты. Я отличный коммуникатор, готов анализировать и обсуждать с вами идею приложении с точки зрения пользователя. Я всегда остаюсь в последних трендах в веб технологии, быстро обучаюсь, высоко мотивирован и всегда готов к новым вызовам.

Мои основные навыки HTML5 CSS3 Sass/Less JavasScript jQuery React js Node js PHP Codeigniter Laravel

Свяжитесь со мной, если вы заинтересованы.