Наша команда опытных веб-разработчиков выполнит ваш заказ качественно, быстро и в сроки!
Я представляю частное предприятие (Karma+) состоящее из 3-х человек (2 программиста и дизайнер). Наша специализация - разработка сайтов/порталов под ключ.
Мы очень тщательно относимся к каждому клиенту и делаем проекты быстро и качественно !
Возможна работа как по договору так и без.
Наше портфолио: http://karmaplus.com.ua/
Интернет-магазины
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$1.5/час
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Сайты «под ключ»
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$1.5/час
#440
Системы управления (CMS)
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$1.5/час
#585
Веб-программирование
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$1.5/час
#1228
HTML-верстка
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$1.5/час
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