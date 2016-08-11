Наша команда опытных веб-разработчиков выполнит ваш заказ качественно, быстро и в сроки!

Я представляю частное предприятие (Karma+) состоящее из 3-х человек (2 программиста и дизайнер). Наша специализация - разработка сайтов/порталов под ключ.

Мы очень тщательно относимся к каждому клиенту и делаем проекты быстро и качественно !

Возможна работа как по договору так и без.

Наше портфолио: http://karmaplus.com.ua/