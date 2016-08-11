and_ugl

Андрей Угляница and_ugl

 
26 летУкраина/Полтава
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Наша команда опытных веб-разработчиков выполнит ваш заказ качественно, быстро и в сроки!

Я представляю частное предприятие (Karma+) состоящее из 3-х человек (2 программиста и дизайнер). Наша специализация - разработка сайтов/порталов под ключ. 

Мы очень тщательно относимся к каждому клиенту и делаем проекты быстро и качественно !

Возможна работа как по договору так и без.

Наше портфолио: http://karmaplus.com.ua/

Интернет-магазины
нет отзывов
$1.5/час
#331
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1.5/час
#440
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$1.5/час
#585
Веб-программирование
нет отзывов
$1.5/час
#1228
HTML-верстка
нет отзывов
$1.5/час
#1640