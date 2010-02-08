нужен веб сервис, который будет: 1. Собирать с твиттера посты (желательно только оригинальные, не ретвиты) по нескольким поисковым запросам. 2. К постам доставать имена и урлы запостивших. 3. Затем пускать поиск по каждому имени в линкедине 4. ...
Excellent custom icons design and creative user interface skins for mobile, desktop and web software applications. Contact me if you want to get awesome icons for you Windows, MacOS or mobile application.
- $500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
хром экстеншен (наверное, более предпочтительный вариант) или скрипт для сбора постов/контактов по соц.сетям и отобранным сайтам. этап 1. прототипный 1. поиск по нескольким кейвордам в твиттере, (+ фейсбуке таймлайн, если можно комменты, +линкедин апдейты/группы опционально) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
С полным как бы ТЗ можно ознакомится тут: http://docs.google.com/Doc?docid=0AQuRgow8UM3sZGY1ZHhncTVfNjdmNXd4NjRnaw&hl=en Верстка и дизайн, как и само приложение делаются на нашей стороне. Серверная часть делится на обслуживание "редактора" и презентационную страничную часть. 1. Обслуживание редактора a. Редактор - флэшовый ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна програмка, которая меняет ряд систменых интерфейсных настроек для облегчения работы с виндовым эксплорером на планшетах. 1. смена меню Пуск (см. эскиз) 2. смена размеров кликабельных элементов. выборочная смена размеров для кнопок, слайдеров, пенктов меню. То ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется подраскрутить сайтик и програмку inPreso Screens в англочитающем интернете. Программа (desktop AIR и веб версия работающая из броузера) для рисования wireframes и интерфейсов. Аудитория: все те кто учавствуют в разработке интерфейсов, даже если они не ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад