andaja

Александр andaja

 
46 летЧехия/Прага
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Gentleface: custom icons design and user interface skins

Excellent custom icons design and creative user interface skins for mobile, desktop and web software applications. Contact me if you want to get awesome icons for you Windows, MacOS or mobile application.

macOS

  • Веб сервис с поиском в twitter/linkedin

    $500

    нужен веб сервис, который будет: 1. Собирать с твиттера посты (желательно только оригинальные, не ретвиты) по нескольким поисковым запросам. 2. К постам доставать имена и урлы запостивших. 3. Затем пускать поиск по каждому имени в линкедине 4. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Хром экстеншен/скрипт для сбора постов/контактов

    хром экстеншен (наверное, более предпочтительный вариант) или скрипт для сбора постов/контактов по соц.сетям и отобранным сайтам. этап 1. прототипный 1. поиск по нескольким кейвордам в твиттере, (+ фейсбуке таймлайн, если можно комменты, +линкедин апдейты/группы опционально) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Серверная часть для онлайн редактора

    С полным как бы ТЗ можно ознакомится тут: http://docs.google.com/Doc?docid=0AQuRgow8UM3sZGY1ZHhncTVfNjdmNXd4NjRnaw&amp;hl=en Верстка и дизайн, как и само приложение делаются на нашей стороне. Серверная часть делится на обслуживание "редактора" и презентационную страничную часть. 1. Обслуживание редактора a. Редактор - флэшовый ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оболочка под Win7 для смены UI

    Нужна програмка, которая меняет ряд систменых интерфейсных настроек для облегчения работы с виндовым эксплорером на планшетах. 1. смена меню Пуск (см. эскиз) 2. смена размеров кликабельных элементов. выборочная смена размеров для кнопок, слайдеров, пенктов меню. То ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подраскрутить сайтик inpreso.com

    Требуется подраскрутить сайтик и програмку inPreso Screens в англочитающем интернете. Программа (desktop AIR и веб версия работающая из броузера) для рисования wireframes и интерфейсов. Аудитория: все те кто учавствуют в разработке интерфейсов, даже если они не ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад