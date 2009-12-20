Добрый день! Есть фирма, выпускающая мягкую мебель. Название направления мягкой мебели - "Узоры" Необходимо разработать логотип, который содержал бы в себе название "Узоры" и фразу "мягкая мебель" Логотип должен быть ярким. Вот в общем то и все нехитрое ...