andby

Андрей andby

 
40 летРоссия/Вихоревка
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка 5 типовых сайтов

    Необходимо разработать 5 однотипных сайтов (тематика - продажа текстиля), каждый сайт на свой тип продукции. Например, один на "рукавицы брезентовые" и т.п. Структура: о компании, каталог, документы, контакты. Желателен какой нибудь самописный простой движок, наличие wysiwyg редактора. ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для 1с 8.1

    Есть на базе восьмерки (8.1) конфигурация "Ювелирное производство". Необходимо написать скрипт для выгрузки из номенклатуры всех остатоков и цен. Выгруженные данные должны быть пригодны для последующей закачки на сайт. Желателен формат sql. Саму конфигурацию дам. на ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение игрового портала

    Требуется человек или команда для наполнения игрового сайта новостями и материала (фото, видео, читы, рейнеры) о компьтерных играх (ps, приставки). Требуется на постоянной основе. Текстовые материалы - превалирующая часть должна быть уником. Сайт на dle.

    DLE
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание технического задания

    Необходим исполнитель для написания грамотного технического задания для разработки портала. Есть иностранный образец, согласно которому предполагается изготовить новый сайт (с доработками, конечно). Есть общее видение проекта, которое необходимо воплотить на бумаге. Есть понимание тонкостей веб-разработок, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поднятие ТИЦ

    Необходимо поднять ТИЦ нулевому сайту. Урл по запросу. Желательна оплата за результат. Любая форма оплаты на выбор вебмастера.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать шапку сайта

    $50

    Есть сайт, необходимо отрисовать новую шапку. Тематика - пластиковые окна и прочие конструкции из алюминия. Описание того, что должно быть в шапке шапка должны быть поделена на 2 равные части. В одной нарисованжилой дом (возможно коттедж), которыйй ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы текстильного сайта

    $50

    Необходимо отрисовать дизайн главной страницы сайта компании, которая продает продукцию из шерсти Альпаки (пледы, одеяла, покрывала). Есть логотип. Так как альпака родом из Анд в Южной Америке, поэтому в дизайне можно смело использовать красивые пейзажи ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программирование несложного сайта компании

    $100

    Есть дизайн, необходимо его сверстать и запрограммировать небольшой сайт. Возможно использование типовых движков или собственного. Приоритет собственным наработкам. Сайт типовой - несколько текстовых страниц, каталог продукции с фотографиями и форма обратной связи. Направление деятельности компании - ...

    Форма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта пластиковых окон

    $100

    Необходимо изготовить дизайн сайта компании, занимающейся изготовлением конструкций из ПВХ, алюминия и установкой рольставней, ворот и т.п. Есть логотип и слоган. Более подробно во вложенном файле.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа для мягкой мебели

    $50

    Добрый день! Есть фирма, выпускающая мягкую мебель. Название направления мягкой мебели - "Узоры" Необходимо разработать логотип, который содержал бы в себе название "Узоры" и фразу "мягкая мебель" Логотип должен быть ярким. Вот в общем то и все нехитрое ...

    Логотипы и Знаки66 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ресайз флеш баннера

    Есть баннер fla не очень удобного формата 500 на 150 Из него необходимо сделать баннеры под размеры 468x60 200x80 120x120 120x240 240x400 120x600 срок 1 день

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
A-Lancer
Алексей 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Проект для Мостовенко Алексей (A-Lancer)
Приятно было работать. Четкое задание, своевременная оплата. Советую как порядочного человека.
Толково. Минимум слов. Работа выполнена четко и в точно оговореные сроки.
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mirsaytov
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Программирование несложного сайта компании
Отличный заказчик! Четкое тз и своевременная оплата. Рекомендую!
Трудолюбивый работник. Постоянно на связи. Старается. Чуть затянул со сроками, но отчасти по моей вине (не предоставил дизайн всех страниц). Зато все сделал сам. Рекомендую. Доволен.
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