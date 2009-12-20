Необходимо разработать 5 однотипных сайтов (тематика - продажа текстиля), каждый сайт на свой тип продукции. Например, один на "рукавицы брезентовые" и т.п. Структура: о компании, каталог, документы, контакты. Желателен какой нибудь самописный простой движок, наличие wysiwyg редактора. ...
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть на базе восьмерки (8.1) конфигурация "Ювелирное производство". Необходимо написать скрипт для выгрузки из номенклатуры всех остатоков и цен. Выгруженные данные должны быть пригодны для последующей закачки на сайт. Желателен формат sql. Саму конфигурацию дам. на ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется человек или команда для наполнения игрового сайта новостями и материала (фото, видео, читы, рейнеры) о компьтерных играх (ps, приставки). Требуется на постоянной основе. Текстовые материалы - превалирующая часть должна быть уником. Сайт на dle.Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим исполнитель для написания грамотного технического задания для разработки портала. Есть иностранный образец, согласно которому предполагается изготовить новый сайт (с доработками, конечно). Есть общее видение проекта, которое необходимо воплотить на бумаге. Есть понимание тонкостей веб-разработок, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо поднять ТИЦ нулевому сайту. Урл по запросу. Желательна оплата за результат. Любая форма оплаты на выбор вебмастера.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо смоделировать 10-15 цепочек различного плетения и подготовить их рендер. Материал - серебро. Фотографии все будут предоставлены (увеличенное фото звеньев цепи).3D-графика20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть сайт, необходимо отрисовать новую шапку. Тематика - пластиковые окна и прочие конструкции из алюминия. Описание того, что должно быть в шапке шапка должны быть поделена на 2 равные части. В одной нарисованжилой дом (возможно коттедж), которыйй ...Закрыт14 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать дизайн главной страницы сайта компании, которая продает продукцию из шерсти Альпаки (пледы, одеяла, покрывала). Есть логотип. Так как альпака родом из Анд в Южной Америке, поэтому в дизайне можно смело использовать красивые пейзажи ...Завершен14 лет назад
- $20
Восстановить работоспособность сайта на DLEЗавершен14 лет назад
Есть отрисованный дизайн интернет-магазина постельного белья. Необходимо отверстать его и натянуть на Shop-script.Закрыт14 лет назад
Есть сайт на движке runcms Подготовлен новый дизайн сайта. Необходимо сверстать шаблон и поменять дизайн на сайте. Вопросы в личку.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть дизайн, необходимо его сверстать и запрограммировать небольшой сайт. Возможно использование типовых движков или собственного. Приоритет собственным наработкам. Сайт типовой - несколько текстовых страниц, каталог продукции с фотографиями и форма обратной связи. Направление деятельности компании - ...Завершен14 лет назад
- $100
Необходимо изготовить дизайн сайта компании, занимающейся изготовлением конструкций из ПВХ, алюминия и установкой рольставней, ворот и т.п. Есть логотип и слоган. Более подробно во вложенном файле.Закрыт14 лет назад
- $50
Добрый день! Есть фирма, выпускающая мягкую мебель. Название направления мягкой мебели - "Узоры" Необходимо разработать логотип, который содержал бы в себе название "Узоры" и фразу "мягкая мебель" Логотип должен быть ярким. Вот в общем то и все нехитрое ...Логотипы и Знаки66 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть баннер fla не очень удобного формата 500 на 150 Из него необходимо сделать баннеры под размеры 468x60 200x80 120x120 120x240 240x400 120x600 срок 1 деньБаннеры15 заявокЗакрыт15 лет назад