Опыт работы: 6 лет
Уровень: Профессионал. Креатив.
Специализация: Фирменный стиль, полиграфия, фотообработка/фотоколлаж, наружная реклама, упаковка.
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Мой опыт работы более 6 лет в сфере дизайна рекламы.
Стремлюсь к постоянному личному профессиональному росту как дизайнера и
художника, так и к освоению рекламных технологий и PR.
Увлечен нестандартной рекламой, но способной продавать на все 100%.
Слежу за развитием культуры дизайна и рекламы в мире.
Свободно владею рядом программ для 2D-графики и верстки (компаний:
Adobe, Corel, и т.д..).
Так-же интересуюсь 3D моделированием, есть небольшой опыт работы в
программах: "Maya", "Light Wave", "3D Max".
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