Фирменный стиль, полиграфия, фотообработка, наружная реклама, упаковка

Опыт работы: 6 лет

Уровень: Профессионал. Креатив.

Специализация: Фирменный стиль, полиграфия, фотообработка/фотоколлаж, наружная реклама, упаковка.

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Мой опыт работы более 6 лет в сфере дизайна рекламы.

Стремлюсь к постоянному личному профессиональному росту как дизайнера и

художника, так и к освоению рекламных технологий и PR.

Увлечен нестандартной рекламой, но способной продавать на все 100%.

Слежу за развитием культуры дизайна и рекламы в мире.

Свободно владею рядом программ для 2D-графики и верстки (компаний:

Adobe, Corel, и т.д..).

Так-же интересуюсь 3D моделированием, есть небольшой опыт работы в

программах: "Maya", "Light Wave", "3D Max".