РПК Рекламус

Компания Рекламус – это, прежде всего, производственная компания. Мы

занимаемся производством рекламных сувениров, самого разного назначения и

уровня. У нас заказывают недорогие бизнес-сувениры для промоакций.

Обычно это сувениры с символикой предприятия. Так же к нам обращаются с

просьбой изготовить индивидуальные, именные сувениры, для подарков

гостям или VIP гостям. Все это наша компания может произвести для Вас. Помимо бизнес-сувениров мы занимаемся изготовлением наружной рекламы и предлагаем широкий спектр полиграфических услуг. Полиграфия – это еще одно направление наших услуг, которые мы

предоставляем как компаниям, так и частным лицам. Мы можем напечатать

для Вас буклеты, флайеры, фирменные конверты, календари, наклейки,

стикеры, папки фолдеры, открытки и т.д.