CodeIgniter Yii PHP MySQL HTML CSS JavaScript

Создание web-приложений любой сложности, кодинг, верстка.

Программное усовершенствование существующих продуктов.

Персональная ответственность.

Предпочтения – проекты "с нуля", долгосрочные проекты, интересные и нестандатрные задачи, адекватные заказчики с четким пониманием соотношения своих требований, задач, сроков и стоимости.

Проектам из Украины – предпочтение и скидка!

Skype: andkorol

Email: koroljob[at]gmail.com

PHP, MySQL, HTML/CSS, JavaScript, CodeIgniter, Yii