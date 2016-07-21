CodeIgniter Yii PHP MySQL HTML CSS JavaScript
Создание web-приложений любой сложности, кодинг, верстка.
Программное усовершенствование существующих продуктов.
Персональная ответственность.
Предпочтения – проекты "с нуля", долгосрочные проекты, интересные и нестандатрные задачи, адекватные заказчики с четким пониманием соотношения своих требований, задач, сроков и стоимости.
Проектам из Украины – предпочтение и скидка!
Skype: andkorol
Email: koroljob[at]gmail.com
PHP, MySQL, HTML/CSS, JavaScript, CodeIgniter, Yii
Портфолио
- Slinky.Me – такой себе «аналог» Imgur847 просмотров
- Промо-сайт CRM-системы управления автопарком ID20188 просмотров
- Портал салонов красоты Подмосковья118 просмотров
- Интернет-магазин Хитзона (sellgoods.ru)207 просмотров
- Сайт службы доставки Podnesi.ru139 просмотров
- Сайт+каталог компании "Оселя"171 просмотр
- Сайт+каталог компании "Ирбис"146 просмотров