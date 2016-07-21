andkorol

Андрей Король andkorol

 
45 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
CodeIgniter Yii PHP MySQL HTML CSS JavaScript

Создание web-приложений любой сложности, кодинг, верстка. 

Программное усовершенствование существующих продуктов. 

Персональная ответственность. 

Предпочтения – проекты "с нуля", долгосрочные проекты, интересные и нестандатрные задачи, адекватные заказчики с четким пониманием соотношения своих требований, задач, сроков и стоимости. 

Проектам из Украины – предпочтение и скидка!

Skype: andkorol

Email: koroljob[at]gmail.com

PHP, MySQL, HTML/CSS, JavaScript, CodeIgniter, Yii

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSYiiCodeIgniter