andrafagi

Галина andrafagi

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Publisher, Adobe PhotoShop, AutoCAD, CMS joomla!

Общие сведения

ФИО: Фатеева Галина Александровна

Дата рождения: 21.04.1986 г.

Семейное положение: замужем.

Образование

• 2004 – «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», специальность «историк», квалификация «историк, преподаватель истории».

• 2009 – Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», специальность «инженер-программист».

Дополнительные сведения

Знание ПК: опытный пользователь – Win 97-2003/ 2007 /2010 XP, MS Office, Internet, PowerPoint, Publisher, Adobe PhotoShop, AutoCAD.

CMS joomla!

Знание языка: английский (базовый)

Личные качества

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, целеустремлённость, умение убеждать, внимательность, честность, стремление к карьерному росту.

Контакты

E-mail: [email protected]

Skype – andrafagi21

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