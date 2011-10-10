Общие сведения
ФИО: Фатеева Галина Александровна
Дата рождения: 21.04.1986 г.
Семейное положение: замужем.
Образование
• 2004 – «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», специальность «историк», квалификация «историк, преподаватель истории».
• 2009 – Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», специальность «инженер-программист».
Дополнительные сведения
Знание ПК: опытный пользователь – Win 97-2003/ 2007 /2010 XP, MS Office, Internet, PowerPoint, Publisher, Adobe PhotoShop, AutoCAD.
CMS joomla!
Знание языка: английский (базовый)
Личные качества
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, целеустремлённость, умение убеждать, внимательность, честность, стремление к карьерному росту.
Контакты
E-mail: [email protected]
Skype – andrafagi21