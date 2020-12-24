Web-сайт качественно, в срок
Здравствуйте!
Меня зовут Андрей. Я специалист по разработке Web-сайтов.
Владею технологиями:
"кроссбраузерная верстка" - сайт отображается во всех браузерах одинаково, структура сайта не ломается;
"адаптивна верстка" - сайт перестраивается под размер устройства, на котором он открывается;
"анимация" - элементы сайта анимируются.
HTML5, CSS3, JavaScript, React+Redux.
Верстаю согласно методологии БЭМ-нэйминга (Блок-Элемент-Модификатор).
Пишу валидный код, соответствующий критериям валидатора W3C.
Ответственно подхожу к выполнению заказа.
Гарантирую качество своей работы.
Сотрудничаю на долгосрочной основе.
Действие аккаунта приостановлено!
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