Web-сайт качественно, в срок

Здравствуйте!

Меня зовут Андрей. Я специалист по разработке Web-сайтов.

Владею технологиями:

﻿"кроссбраузерная верстка" - сайт отображается во всех браузерах одинаково, структура сайта не ломается;

﻿"адаптивна верстка" - сайт перестраивается под размер устройства, на котором он открывается;

﻿"анимация" - элементы сайта анимируются.

HTML5, CSS3, JavaScript, React+Redux.

Верстаю согласно методологии БЭМ-нэйминга (Блок-Элемент-Модификатор).

Пишу валидный код, соответствующий критериям валидатора W3C.

Ответственно подхожу к выполнению заказа.

Гарантирую качество своей работы.

Сотрудничаю на долгосрочной основе.