andrei546835

Молод и амбициозен!!

Учусь в ПИТОГУ, участник профорентационного проекта для детей - школьников.Разрабатываю 2 проекта по созданию бренда одежды .Финалист студенческого конкурса в области рекламы, PR и медиа "ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН -ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2019", там же победитель в номинации "ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ".Среди хобби могу выделить фотографию и чтение книг.Личные качества: ответственность, желание работать, пунктуальность, исполнительность,креативность.Хотел бы развиваться в сфере PR и интернет-маркетинг