Копирайтер

Пишу статьи на любые темы на русском и английском языках, учитываю ваши предпочтения. Я самоучка, мне всегда нравилось читать книги на обоих языках и копирайтинг прекрасно утилизирует мою начитанность и умение писать отличные тексты. Работаю около двух лет, успел поработать с небольшим количеством заказчиков как через знакомства, так и на платформе Upwork. Мои навыки и скорость работы позволяют мне расширить базу заказчиков - отсюда решение зарегистрироваться на платформе. Больше всего, мне нравится писать о музыке и науке, но готов рассмотреть и другие предложения.