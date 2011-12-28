andrei_kravec

Андрей andrei_kravec

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Транскрибирование видео на YouTube
Приятный опыт сотрудничества. Четкое и понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую всем!
Спасибо! Все загрузилось очень гладко. Ура! И как ровно смотрится результат)
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