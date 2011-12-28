andrei_kravec

Нужно подготовить файл с субтитрами, которые я загружу на YouTube для видео длинной 4 минуты (речь около половины). Ссылку на видео предоставлю -- тематика "пересадка волос". ...
- $50Озвучивание1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Цель: подготовка (настройка) сайта об интересных способах проведения свободного времени в Москве к публикации в течение 2-х недель. Задача: настроить на сайте mosaktivnosti.ru шаблон geo places ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Для клиента медицинской тематики нужно обновить и доработать сайт для улучшения видимости в поиске. Что уже сделано: -- Подобраны около 1000 наиболее важных для бизнеса запросов в 12 группах -- ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
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Доброго вечера, участники weblancer.net! Для большого портала по имеющемуся ТЗ требуется -- оценить объем работы разработчика(ов) -- переформулировать/конкретизировать задачи для разработчика -- контролировать процесс выполнения и ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
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Доброго дня, участники Weblancer.net Нужна SEO поддержка в SEO отдел рекламного агентства. -- подбор запросов -- оценка посещаемости запросов -- оценка стоимости запросов -- презентация в отчете ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад