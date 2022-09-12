andrei_men2015

Андрей Петров andrei_men2015

 
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Доброго времени суток!

Занимаюсь видеомонтажом роликов для YouTube и Instagram.

Ролики подготавливаю быстро, регулярно и в срок.

Цена ролика 1 ролика от 200 до 1000р для Instagram и YouTube.

Приветствую долгосрочное сотрудничество.

В монтаже выполняю следующие операции:

Обработка отснятого материала, нарезка и стыковка по правилам монтажа.

Базовая цветокоррекция .

Добавляю необходимые элементы(Текст, Анимацию, инфографику)

Добавляю спец эффекты.

Подбираю музыкальное сопровождение.

Подберу бесплатные футажи и сочные фото с фотостоков.

Ценю пунктуальность и искренность. Сдаю работу в срок.

Уверено владею программой Adobe Premiere Pro, Movavi Video Editor, Figma, ВидеоМонтаж.

На среднем уровне Adobe After Effects, Adobe Audition

Продвинутый пользователь Word, Power point.

FigmaAfter EffectsИнфографика
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