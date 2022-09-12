Доброго времени суток!
Занимаюсь видеомонтажом роликов для YouTube и Instagram.
Ролики подготавливаю быстро, регулярно и в срок.
Цена ролика 1 ролика от 200 до 1000р для Instagram и YouTube.
Приветствую долгосрочное сотрудничество.
В монтаже выполняю следующие операции:
Обработка отснятого материала, нарезка и стыковка по правилам монтажа.
Базовая цветокоррекция .
Добавляю необходимые элементы(Текст, Анимацию, инфографику)
Добавляю спец эффекты.
Подбираю музыкальное сопровождение.
Подберу бесплатные футажи и сочные фото с фотостоков.
Ценю пунктуальность и искренность. Сдаю работу в срок.
Уверено владею программой Adobe Premiere Pro, Movavi Video Editor, Figma, ВидеоМонтаж.
На среднем уровне Adobe After Effects, Adobe Audition
Продвинутый пользователь Word, Power point.
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