Доброго времени суток! Занимаюсь видеомонтажом роликов для YouTube и Instagram. Ролики подготавливаю быстро, регулярно и в срок. Цена ролика 1 ролика от 200 до 1000р для Instagram и YouTube. Приветствую долгосрочное сотрудничество. В монтаже выполняю следующие операции: Обработка отснятого материала, нарезка и стыковка по правилам монтажа. Базовая цветокоррекция . Добавляю необходимые элементы(Текст, Анимацию, инфографику) Добавляю спец эффекты. Подбираю музыкальное сопровождение. Подберу бесплатные футажи и сочные фото с фотостоков. Ценю пунктуальность и искренность. Сдаю работу в срок. Уверено владею программой Adobe Premiere Pro, Movavi Video Editor, Figma, ВидеоМонтаж. На среднем уровне Adobe After Effects, Adobe Audition Продвинутый пользователь Word, Power point. FigmaAfter EffectsИнфографика

Я против войны в Украине !