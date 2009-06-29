andreichenkonata

Образование - Омский государственный педагогический университет (1991-1995)

художественно-графический факультет

2007-2009 издательский дом "ТРИЭС"

Должность - дизайнер-верстальщик

Обязанности - разработка оригинальных дизайн-макетов в печатные глянцевые издания ("Бизнес-курс", "БК-риэлт", "МС2"), верстка оригинальных статей, рисование иллюстраций (на бумаге и полностью векторных), подготовка к печати, запись полос, отправка в типографию

Работаю в прогаммах Corel Draw, Photoshop, Illustrator, In Design.

Сильный стороны - усидчивость, целеустремленность