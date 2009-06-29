andreichenkonata

Образование - Омский государственный педагогический университет (1991-1995)
художественно-графический факультет
2007-2009 издательский дом "ТРИЭС"
Должность - дизайнер-верстальщик
Обязанности - разработка оригинальных дизайн-макетов в печатные глянцевые издания ("Бизнес-курс", "БК-риэлт", "МС2"), верстка оригинальных статей, рисование иллюстраций (на бумаге и полностью векторных), подготовка к печати, запись полос, отправка в типографию
Работаю в прогаммах Corel Draw, Photoshop, Illustrator, In Design.
Сильный стороны - усидчивость, целеустремленность
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