andreider

Андрей andreider

 
29 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Создание сайта, викиразметки ВКонтакте,логотипов, аватарок, работа фотошоп.

Руководитель и офф. представитель

WebConstruct - Это команда фриланцеров разработчиков, готовых к выполнению ваших заказов как в сфере создания сайтов, так и создания викиразметки для Вашей группы ВКонтакте. Креативные решения, оригинальность исполнения и многое другое - все это мы! Спектр фриланц-услуг не сужен до одних лишь сайтов - так же в нашем репертуаре логотипы и баннеры для Вашего сайта! Элегантный стиль, под ваш вкус.

Так же мы редактируем Ваши фото, добиваясь таких эффектов как ретушь, снятие "красных глаз", убирание дефектов кожи а так же регуляция свечения. Наложение различных фильтров и фото-эффектов на Ваш вкус!

WebConstruct - мы строим ВАШ Мир!

Ознакомится с нашими работами вы можете по ссылкам:

http://vkontakte.ru/club22657238 (Андрей Карпенко. Группа - демонстрация)

http://vkontakte.ru/club11058379 (Дмитрий Созонов ft Андрей Карпенко.)

Резюме пока не готово. Финальная версия будет скоро...

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