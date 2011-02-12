Руководитель и офф. представитель
WebConstruct - Это команда фриланцеров разработчиков, готовых к выполнению ваших заказов как в сфере создания сайтов, так и создания викиразметки для Вашей группы ВКонтакте. Креативные решения, оригинальность исполнения и многое другое - все это мы! Спектр фриланц-услуг не сужен до одних лишь сайтов - так же в нашем репертуаре логотипы и баннеры для Вашего сайта! Элегантный стиль, под ваш вкус.
Так же мы редактируем Ваши фото, добиваясь таких эффектов как ретушь, снятие "красных глаз", убирание дефектов кожи а так же регуляция свечения. Наложение различных фильтров и фото-эффектов на Ваш вкус!
WebConstruct - мы строим ВАШ Мир!
Ознакомится с нашими работами вы можете по ссылкам:
http://vkontakte.ru/club22657238 (Андрей Карпенко. Группа - демонстрация)
http://vkontakte.ru/club11058379 (Дмитрий Созонов ft Андрей Карпенко.)
Резюме пока не готово. Финальная версия будет скоро...