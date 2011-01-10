Емкостное обоорудование, гальваническое оборудование.

Леонов Андрей Владимирович 24 августа 1981 года рождения. Проживаю в

г. Тамбове. Контактная информация: телефоны - сотовый 8-920-234-59-18, домашний 8(4752) 53-20-57, e-mail: [email protected].

С 1998 по 2003 гг. обучался в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) на механико-машиностроительном факультете очной формы обучения, по специальности «Инженер предприятий химической и строительной промышленности», специализация «Биотехника». В 2002 окончил факультет военного обучения при ТГТУ. В 2003 году после успешной защиты дипломной работы (оценка "отлично") на тему "Модернизация сепаратора в производстве хлебопекарных дрожжей" мне была присвоена квалификация инженер, а так же звание лейтенанта ВС РФ.

С 27 марта 2006 года по настоящее время работаю инженером-конструктором отдела "Проектирования оборудования по очистке сточных вод гальванических производств" в ОАО "ТАГАТ" им. С.И. Лившица г. Тамбов. В составе отдела занимаюсь разработкой нового, а также модернизацией уже разработанного оборудования гальванических производств. В отсутствие начальника отдела, отдела выполняю его обязанности:

• разработка общей конструкторской документации (составление руководств по эксплуатации, технологических схем комплексов очистки сточных вод гальванических производств);

• руководство разработкой проектной конструкторской документации, ее проверка; согласование проектной документации с заказчиком;

• консультации по вопросам внедрения комплексов отчистки стоков с потенциальными заказчиками по телефону и в личной беседе;

• общее руководство отделом (распределение заданий, участие в технических совещаниях, управление повседневной деятельностью), составление отчетов, анализ проделанной работы.

За время работы на ОАО "ТАГАТ" им. С.И. Лившица участвовал в разработке проектов крупных комплексов очистки (занимаемая площадь от 50м2 до 500 м2) для гальванических производств предприятий (в том числе и оборонных) городов Тулы, Москвы, С.-Петербурга, Ижевска, Йошкар-Олы, Н.Тагила. Успешно руководил и принимал непосредственное участие в монтажных и пуско-наладочных работах комплексов очистки сточных вод выпускаемых ОАО "ТАГАТ"

им. С.И Лившица.

После окончания ТГТУ с 16 июля 2003 по 1 октября 2003 работал слесарем- наладчиком технологического оборудования (техническое обслуживание линий расфасовки, цеха хранения готовой продукции) на ОАО «ТАМОЛА» (бывший "Городской молочный завод") г. Тамбов. Во время работы на ОАО «ТАМОЛА» с 15 августа 2003 по 9 сентября 2003 и с 1 октября 2003 до увольнения с предприятия, в связи с призывом на военную службу, исполнял обязанности менеджера отдела маркетинга:

- расширение клиентской базы;

- разработка комплексов мероприятий направленных на улучшение качества выпускаемой продукции;

- работа с клиентами;

- заключение договоров на поставку продукции;

4 января 2004 года призван на военную службу сроком на 24 месяца в Дальневосточный военный округ. Службу проходил в должности командира огневого взвода самоходного дивизиона, а последние полгода службы в должности начальника связи дивизиона. 9 февраля 2006 уволен с военной службы по истечению срока службы.

Владею прикладными программами автоматизированного проектирования: AutoCad, SolidWorks, а так же программами семейства MSOffice: Word, основы Exel. Самостоятельно изучаю HTML и основы JavaScript. Уверенный пользователь ПК. Легко обучаем, быстро осваиваю новые методы работы, стараюсь повышать свой профессиональный уровень, коммуникабелен, стрессоустойчив. Владею английским языком в рамках школьного и университетского курса, читаю и перевожу со словарем. Увлечения: баскетбол, коньки, лыжи, тренажерный зал, туризм.