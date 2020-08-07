Приветствую! Я парень из Сибири,веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, играю в футбол, но больше всего люблю заниматься дизайном сайтов. Дизайн играет в моей повседневной жизни огромную роль. Где бы я не находился везде люблю порядок и красоту во всем.
Ну а теперь о моих навыков:
- Разработка дизайна Landing Page (одностраничных сайтов )
- Разработка дизайна интернет-магазинов
- Прототипирование
- Адаптация
Мои качества:
- Коммуникабельность.
Все вопросы и поставленные задачи предпочитаю решать через общение с человеком.
- Исполнительность.
В моем характере есть такая черта, как доделывать начатое до конца, не смотря на трудности.
- Аккуратность.
В любом проекте дизайн создаю так, чтобы в дальнейшем верстальщику было легко верстать.
Для создания качественного дизайна, я пользуюсь Photoshop и Figma.
Моя первоначальная цель на этапе становления на фрилансе помогать найти решение в проблеме клиента.
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