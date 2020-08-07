Немного о себе

Приветствую! Я парень из Сибири,веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, играю в футбол, но больше всего люблю заниматься дизайном сайтов. Дизайн играет в моей повседневной жизни огромную роль. Где бы я не находился везде люблю порядок и красоту во всем.

Ну а теперь о моих навыков:

- Разработка дизайна Landing Page (одностраничных сайтов )

- Разработка дизайна интернет-магазинов

- Прототипирование

- Адаптация

Мои качества:

- Коммуникабельность.

Все вопросы и поставленные задачи предпочитаю решать через общение с человеком.

- Исполнительность.

В моем характере есть такая черта, как доделывать начатое до конца, не смотря на трудности.

- Аккуратность.

В любом проекте дизайн создаю так, чтобы в дальнейшем верстальщику было легко верстать.

Для создания качественного дизайна, я пользуюсь Photoshop и Figma.

Моя первоначальная цель на этапе становления на фрилансе помогать найти решение в проблеме клиента.