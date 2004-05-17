Веб-дизайнер Андрей Рачин
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Занимаюсь веб-дизайном на фрилансе, есть несколько успешных проектов, которые можно посмотреть в прикрепленном портфолио.
В мои услуги входят:
Прототипирование
Дизайн
Верстка сайтов и лендинговых страниц
Дизайн презентаций, баннеров для социальных сетей, оформление социальных сетей
Составление мудбордов, брендбуков,
Работа с типографикой, колористикой
Образование
Школа веб-дизайна Никиты Юдаева
Курс «Веб-дизайн с нуля», 28 поток
с ноября 2022 по апрель 2023 (5 месяцев)
Успешно прошел обучение в курсе «Веб-дизайн с нуля», получил сертификат об успешном прохождении и сдаче экзаменов, стал одним из лучших дизайнеров потока.
Уровень английского языка - В2-С1
Презентации
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#270
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3/час
от $50от 5 дней
#529
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от $2от 1 дня
#603
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $50от 5 дней
#1255