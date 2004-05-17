Веб-дизайнер Андрей Рачин

Здравствуйте, меня зовут Андрей.

Занимаюсь веб-дизайном на фрилансе, есть несколько успешных проектов, которые можно посмотреть в прикрепленном портфолио.

В мои услуги входят:

Прототипирование

Дизайн

Верстка сайтов и лендинговых страниц

Дизайн презентаций, баннеров для социальных сетей, оформление социальных сетей

Составление мудбордов, брендбуков,

Работа с типографикой, колористикой

Образование

Школа веб-дизайна Никиты Юдаева

Курс «Веб-дизайн с нуля», 28 поток

с ноября 2022 по апрель 2023 (5 месяцев)

Успешно прошел обучение в курсе «Веб-дизайн с нуля», получил сертификат об успешном прохождении и сдаче экзаменов, стал одним из лучших дизайнеров потока.

Уровень английского языка - В2-С1