andreishalaev

Фрилансер

👋 Привет!

Меня зовут Андрей и я веб-дизайнер из Тюмени. Мне чуть больше 29 лет.

Иногда для друзей выступаю в роли бесплатного консультанта и психолога. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Волшебство я творю при помощи Figma.

Вообще кроме дизайна я еще занимаюсь набором текста с разных носителей (скана, фото, pdf). В свое время я подкачался в работе с программами Microsoft Office (Word, Excel), поэтому сделаю все в лучшем виде.

Ценю свое и твое время, думаю, что каждая работа должна справедливо оплачиваться. Если ты думаешь также, то мы с тобой точно сработаемся.

С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!