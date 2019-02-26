Web программист.

Окончил БНТУ(Белорусский Национальный Технический Университет) Машиностроительный факультет по специальности "Интеллектуальные системы".

Занимаюсь web программированием(back-end) на языках PHP, Python. Был опыт в написании программ под OS Windows на языке C#. Есть небольшой опыт разработки на Java.

Навыки:

Программирование на Python.

Программирование на C#.

Программирование на PHP. (с соблюдением стандартов PSR)

Работа с базой данных MySQL и язык SQL.

Разработка парсеров.

Разработка приложений для работы с соц.сетями.

Импорт из файлов cvs, xml, txt, exel.

Цена работы от 10$/час.