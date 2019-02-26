Web программист.
Окончил БНТУ(Белорусский Национальный Технический Университет) Машиностроительный факультет по специальности "Интеллектуальные системы".
Занимаюсь web программированием(back-end) на языках PHP, Python. Был опыт в написании программ под OS Windows на языке C#. Есть небольшой опыт разработки на Java.
Навыки:
- Программирование на Python.
- Программирование на C#.
- Программирование на PHP. (с соблюдением стандартов PSR)
- Работа с базой данных MySQL и язык SQL.
- Разработка парсеров.
- Разработка приложений для работы с соц.сетями.
- Импорт из файлов cvs, xml, txt, exel.
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