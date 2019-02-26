andreitk

Андрей andreitk

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web программист.

Окончил БНТУ(Белорусский Национальный Технический Университет) Машиностроительный факультет по специальности "Интеллектуальные системы". 

Занимаюсь web программированием(back-end) на языках PHP, Python. Был опыт в написании программ под OS Windows на языке C#.  Есть небольшой опыт разработки на Java.

Навыки:

  • Программирование на Python.
  • Программирование на C#.
  • Программирование на PHP. (с соблюдением стандартов PSR)
  • Работа с базой данных MySQL и язык SQL.
  • Разработка парсеров.
  • Разработка приложений для работы с соц.сетями.
  • Импорт из файлов cvs, xml, txt, exel.
Цена работы от 10$/час.