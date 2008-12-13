andrej-nillov

$50
Есть программа cityinfo. скачать можно здесь. http://esmasoft.com/ нужно достать из проги маршруты движения общественного транспорта с остановками
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
15 лет назад
Есть программа cityinfo. скачать можно здесь. http://esmasoft.com/ нужно достать из проги маршруты движения общественного транспорта с остановками
Нужен сайт по функциональности как reformal.ru Дизайн невключать. Там функциональность немного поменяется (кое-что добавиться, кое- что уберем), но в целом объем работ такой же. интересует цена (от-до), сроки Всем спасибо.